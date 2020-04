“Sou grato ao povo do Piauí”, disse João Claudino em homenagem

O empresário João Claudino Fernandes, que faleceu nesta sexta-feira (24), aos 89 anos vítima de câncer de próstata, foi homenageado em 2018 pelo Prêmio Marcas Inesquecíveis, evento promovido pelo Sistema O Dia de Comunicação que premia a qualidade de empresas que contribuem para o crescimento do Piauí. João Claudino recebeu durante o evento Marcas Inesquecíveis o Troféu Marca do Coração, que representa a marca mais lembrada em todas as edições do evento. Em pronunciamento durante essa premiação Sr. João Claudino ressaltou o amor que tinha pelo Estado.



“Eu vou para Europa, Paris, e com poucos dias estou com vontade de chegar ao Piauí. Aqui a gente sente a saudade, e se me perguntarem qual o Estado que eu mais gosto, vou responder que é o Piauí. Qual seu artista preferido? É João Claudio Moreno”, disse.

O empresário, que nasceu na cidade de Luís Gomes, na divisa da Paraíba com o Rio Grande do Norte, disse ainda ser grato ao povo do Piauí, principalmente, pelo carinho e por ter construído uma história de sucesso.





“Eu sou tão grato ao povo do Piauí, que fez com que hoje, eu esteja recebendo homenagens. Eles nos receberam com tanto carinho, que fez com que o Armazém Paraíba chegasse ao que chegou”, disse emocionado.

O Armazém Paraíba, criado em 19 de julho de 1958, deu origem a uma história do Grupo Claudino, que hoje é constituído por indústrias, agência de publicidade, construtora, gráfica, frigorífico e shopping centers, motivo pelo qual foi merecedor das homenagens.

Adriana MagalhãesJorge Machado - Jornal O Dia