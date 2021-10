“Piauí é construído com os ideais da independência”, diz Wellington Dias

Os ideais da independência estão presentes nos esforços para de construção do Piauí, declarou o governador Wellington Dias na manhã desta terça-feira (19) no Monumento da Independência, em Parnaíba, no litoral do Piauí, durante a solenidade de comemoração dos 199 anos do Piauí. No local, ocorreu a primeira declaração de independência em território piauiense.

“São 199 anos que, nesta praça, os heróis da independência tiveram a coragem de dizer que não queriam permanecer como colônia portuguesa e a partir daí, nesses ideais, é que a gente constrói o estado e o país nesse marco importante. Nós temos aqui um esforço para que estejam em consonância com os ideais da independência. De um lado a liberdade, a democracia, mas também a qualidade de vida e a oportunidade e é esse caminho que queremos trilhar em memória daqueles que tombaram em razão da nossa independência”, disse.

O chefe do Executivo estadual participou do hasteamento da bandeira e da Aposição de Corbelha de Flores no Monumento. Logo depois Wellington Dias acompanhou uma celebração em Ação de Graças, na Catedral de Nossa Senhora da Graça. Na Igreja, o governador destacou a programação que é preparada para as comemorações do bicentenário do estado no próximo ano com a produção de filmes e distribuição de livros sobre a história do Piauí.

No litoral, o governador participou na segunda-feira (19) de culto em Ação de Graças na Igreja Evangélica El Shaday e a cerimônia de Outorga da Ordem Estadual do Mérito Renascença do Piauí, no Complexo Porto das Barcas.

Programação em Teresina

Na Capital, acontece nesta terça-feira (19) Missa em Ação de Graças na Catedral de Nossa Senhora das Dores, na Praça Saraiva, e a Cerimônia de Outorga da Ordem Estadual do Mérito Renascença do Piauí, no Theatro 4 de Setembro.

