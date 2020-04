“Pequenos negócios vão fortalecer nossa economia”, diz diretor do Sebrae

Como um serviço essencial para o funcionamento da cidade, o setor de abastecimento foi um dos poucos que não parou durante essa situação de pandemia e isolamento social. Supermercados, mercados e centrais de distribuição continuam de portas aberta operando, mesmo quem sua carga mínima, para atender à demanda. Mas para quem mora distante de grandes centros de compra, os mercadinhos e mercearias de bairro é que têm sido uma boa alternativa para manter a despensa abastecida durante esta quarentena.



Vendendo itens de primeira necessidade, estes estabelecimentos estão sendo cada vez mais procurados por quem prefere evitar a maior movimentação dos supermercados. Isso, aliás, é uma das recomendações dos órgãos públicos para diminuir a disseminação do Coronavírus: procurar comércios perto de casa e que não juntem tanta gente no mesmo espaço para evitar inclusive o tempo de permanência na rua.

Mas além do fator epidemiológico de ajudar a evitar a propagação da Covid-19, esses pequenos negócios também merecem uma atenção especial da população durante esta crise porque são eles que mais precisam de apoio para passar pelo momento de desaceleração econômica que se vive. Esses comércios geralmente dependem das vendas do dia a dia para se manterem e ao preferir fazer suas compras neles, a população ajuda um setor que é considerado de base e que será o principal responsável por fortalecer a economia quando esta crise passar.

Quem afirma isso é o gerente de políticas públicas e desenvolvimento territorial do Sebrae Piauí, Helder Freitas. “A nossa economia está baseada sobretudo nos pequenos negócios e para que ela sobreviva é importante dar prioridade a este segmento que está modificando inclusive suas formas de trabalhar. Eles estão criando sistemas de entrega, estão anunciando nas redes sociais. A transformação digital está chegando nesses pequenos negócios e estamos também apoiando que as pessoas comprem do pequeno”, diz Helder.

Para poder auxiliar estes pequenos negócios durante esta crise, o Sebrae Piauí está disponibilizando uma série de cursos online de modo a capacitar quem trabalha no setor e dar orientações quanto às medidas de sobrevivência econômica durante esta pandemia. A Plataforma de Educação pode ser acessada gratuitamente. Há ainda os canais de atendimento pelo 0800 570 0800, pelo whatsapp 86 99583-4586, e também as conversas online através do site do Sebrae Piauí com consultores e especialistas para tirar dúvidas.

Maria Clara Estrêla