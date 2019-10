“Objetivo é a titulação das famílias”, garante superintendente do Incra

O superintendente regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Tiago Vasconcelos, realizou nesta sexta-feira(11) a primeira entrega de títulos definitivos de propriedade de sua gestão. Foram beneficiadas 41 famílias do assentamento Fazenda Cutias, em Buriti dos Lopes, na região norte do estado.



Durante o evento, o superintendente reafirmou que a prioridade estabelecida pelo governo federal para o Piauí no ano de 2019 é potencializar a entrega de títulos às famílias assentadas nas mais diversas regiões do estado, como forma de ajudar a melhorar a qualidade de vida e potencializar o acesso a benefícios.

“Esses 41 títulos definitivos de propriedade garantem o direito final dos moradores, que passam da condição de assentados para proprietários de seus lotes, garantindo, entre outros benefícios, o acesso a financiamentos bancários. É uma grande ação do Incra no Piauí, que começa pelo município de Buriti dos Lopes. Demos o pontapé inicial para aquilo que definimos como objetivo principal do Incra no estado do Piauí, com orientação do governo federal, que é a titulação das famílias, destacou Tiago Vasconcelos.

Superintendente do Incra realizou entrega de títulos de posse em Buriti dos Lopes (Foto: Divulgação)

Liberação de crédito

Ainda no norte do estado, a Superintendência Regional do Incra também realizou a liberação de créditos das modalidades ‘Fomento Mulher’ e ‘Apoio Inicial’ para moradores de assentamentos na zona rural dos municípios de Parnaíba e Buriti dos Lopes. O recurso é aplicado para o melhoramento das atividades produtivas realizadas pelas famílias beneficiadas.

Da Redação