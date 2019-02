“A Justiça disse que não sou criminoso”, afirma Dias sobre Algodões

O governador Wellington Dias comentou, nesta segunda-feira (04) a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de extinguir o processo que o colocava como réu no caso do rompimento da barragem de Algodões, em Cocal da Estação, no ano de 2009. Para Dias, isso demonstra que a Justiça não encontrou razão para que ele seja considerado criminoso e que a falta de provas foi fundamental para que o processo fosse arquivado.

“Foi a melhor notícia que eu já recebi nos últimos anos. Acho que quem acompanhou sabe que, mesmo sendo uma obra feita, na época, pelo Governo Federal, o Estado esteve presente buscando solução desde o primeiro momento”, comentou ele, acrescentando que as críticas que recebeu à época, ao ser apontado como o responsável pela morte de nove pessoas, saíram, por vezes, da esfera pública e chegaram à esfera pessoal.



Wellington Dias durante discurso na Alepi. Foto: Assis Fernandes/ODIA

“No dia que uma manchete de jornal dizia que eu era assassino de nove pessoas, eu tive que ir pegar meus filhos na escola porque seus coleguinhas estavam chamando-os de ‘filhos de assassino’. Isso mexeu muito comigo. Foi feita uma perícia pela UFPI e pelo Judiciário que diz claramente que não havia razão para eu ser considerado criminoso e um texto mal colocado criou toda uma situação desconfortável”, criticou o governador.

Vale lembrar que, um ano após o rompimento da Barragem de Algodões I, em 2010, Wellington Dias deixou o governo do Piauí e para assumir um mandato no Senado. Quatro anos depois, em 2014, ele voltou a se tornar chefe do Executivo piauiense para seu terceiro mandato. Após todo esse tempo de tramitação do processo, as acusações atribuídas a Dias acabaram prescrevendo.

Maria Clara Estrêla