“2020 será o ano da justiça”, diz babalorixá Flávio de Iansã

O ano de 2020 promete ser bastante intenso, mas com muita justiça, segundo os bú­zios de Flávio de Iansã. Em conversa com o Jorna O Dia, o umbandista falou das pre­visões para o novo ano que se inicia e o que podemos espe­rar nas áreas da saúde, educa­ção, política, esporte, tragé­dias e segurança.

Para Flávio de Iansã, o ano de 2019 foi bastante pesado. Foto: Assis Fernandes.

Para Flávio de Iansã, o ano de 2019 foi bastante pesado, especialmente para o novo presidente Jair Bolsonaro. Se­gundo o babalorixá, em seu primeiro mandato, Bolsonaro tentou fazer algumas corre­ções no Brasil, mas ainda ne­cessitará de mais tempo para conseguir deixar o País em melhores condições.

“Esse foi um ano de ajei­tar o nosso Brasil. Não está ajeitado ainda, mas o pre­sidente no ano de 2020 vai se destacar de forma mui­to positiva. A economia vai crescer e muitas coisas boas vão acontecer. Também vi como seria para o Lula, que foi muito falado em 2019. Ele vai precisar de muita força e 2020 não será o ano dele. O Lula vai passar por muitas dificuldades, não vão acontecer muitas coisas boas para ele. Os indícios apontam que ele poderá até voltar para a cadeia, então ele vai precisar de grande defesa do Pai Ogun”, enfatiza Flávio de Iansã.

Flávio faz previsões sobre as eleições em 2020. Foto: Assis Fernandes.

Ainda na política, o babalo­rixá destaca que em 2020 será ano de eleições municipais e pontua que será um ano di­fícil para Firmino Filho, es­pecialmente pelas cobranças. Contudo, os búzios apontam mudanças e eleições acirradas.

“Vai ser um ano difícil para o prefeito, mas vai ser um ano de mudanças. Eu vi nas previsões que ele vai conseguir eleger seu sucessor. Vai ser muito di­fícil, uma eleição acirrada, mas ele vai conseguir”, conta.

Simpatias: como entrar bem o ano de 2020

Com a chegada de um novo ano, renovam-se as esperan­ças, a fé, o amor e as energias. E nada como entrar 2020 dando uma forcinha para que todas essas coisas boas acon­teçam. Por isso, separamos al­gumas dicas de simpatias que podem ajudar a iniciar o novo ano com boas vibrações.

O umbandista Flávio de Iansã enfatiza que 2020 será o ano da justiça, da sabedo­ria, felicidade e sorte. O ba­balorixá comenta que deve­-se buscar energias positivas, independente da religião. “É bom entrar o ano com o pé firme, pisando direito e pe­dindo a Deus muita benção e rezando o terço da liberta­ção e misericórdia, para que a família possa se encontrar”, acrescenta.

Para quem deseja iniciar 2020 com sorte, pular as sete ondas do mar é uma excelen­te pedida. “Tomar banho no mar, beber champanhe e pe­dir a Deus e à mãe das águas, Iemanjá, que o ano seja bom é uma excelente forma de tra­zer sorte. Mas se a pessoa não puder ir para a praia, ela pode tomar um banho com ervas para abrir os caminhos”, cita.

Quem desejar também pode acender uma vela de 21 dias para seu anjo da guarda pedindo dinheiro, paz, felici­dade e sorte.

Isabela Lopes e Sandy Swamy