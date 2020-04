‘Posicionamento online’ é tema de live nesta quarta

A Live que será transmitida pelo Sistema O DIA de Comunicação nesta quarta-feira (29) traz como tema ‘Posicionamento online e o futuro do seu negócio’. O bate-papo acontece às 19h, no perfil @sistemaodia, e conta com a participação da consultora Renata Lourdes, diretora da RL Executive Coach, e de Xando Natsume, publicitário, com formação em MBA em Marketing em vendas e consultor há mais de 10 anos no segmento. Natsume é de Presidente Prudente (SP) e um dos treinadores de ‘Monge e o Executivo’.

“Estamos trazendo essa temática para poder orientar as empresas e os profissionais sobre essas novidades do posicionamento online e que a pandemia trouxe de uma forma bem latente para nossas práticas. Precisamos entender como vamos trabalhar essas ferramentas a partir de agora, para que elas nos ajude a inserir uma marca pessoal e empresarial diante do nosso público. Hoje o posicionamento online não é mais uma questão de futuro, é uma sobrevivência para os nossos negócios”, comenta Renata.

Com relação à Live desta quarta, a consultora pontua que Xando Natsume traz um tema bastante pertinente para o momento atual, enfatizando a importância da internet e os desafios de estar off e online, assim como a necessidade de se posicionar digitalmente o mais rápido possível.



O consultor paulista Xando Natsume é o convidado da noite, ao lado da executive coach Renata Lourdes - Foto: Divulgação



O palestrante e consultor Natsume ressalta que é necessário se posicionar na internet como forma de garantir a sobrevivência do negócio. “As pessoas podem aguardar uma clareza do que está acontecendo hoje nesse novo mundo digital, que já existia e todos conhecíamos, mas que agora não dá para ficar de fora. Quem quiser sobreviver nos negócios nos próximos anos, obrigatoriamente, terá que ter uma presença digital. Essa é a clareza que as pessoas precisam ter, respondendo a uma simples pergunta: quem é você na internet?”, acrescenta.

Durante a Live serão abordados temas como ‘Quem é você na internet?’, ‘Desafios do off para online’, ‘Negócio Digital por onde começo?’ e ‘O que você levaria 10 anos construindo no offline, levará um ano com escala no online’. O bate-papo é aberto ao público e está voltado para empresários, profissionais liberais, empreendedores, autônomos, pessoas que buscam evoluir em suas carreiras.

“Há importância de se pensar e agir agora, de estar fortalecido para as mudanças e dificuldades que virão. Já é uma crise mundial, a maior da história. Esperar passar para agir significa decretar o fim do seu negócio”, completa Xando Natsume.

Isabela Lopes, do Jornal O Dia