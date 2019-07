‘Não Perturbe’ já tem mais de 1 milhão de nomes registrados

O site ‘Não Perturbe’ já possui 1,125 milhão de pessoas cadastradas, segundo dados atualizados da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) solicitados pelo Portal O Dia. O serviço consiste basicamente em um registro de números de celulares para que as pessoas parem de receber ligações de telemarketing de empresas de telecomunicações. O bloqueio de ligações vale para clientes das empresas Oi, Claro-Net, Tim, Vivo, Sercomtel, Sky e Algar.



O serviço chegou a ficar congestionado nesta quarta-feira (17) devido à alta quantidade de acessos simultâneos. Ainda nesta quinta, houve registros de instabilidade no site, mas o serviço já está funcionando normalmente. Os clientes interessados em bloquear as ligações de telemarketing devem apenas acessar o link e preencher os dados cadastrais. Importante lembrar que podem se registrar tanto pessoas físicas, quanto pessoas jurídicas, mediante inserção do CNPJ.



Foto: O Dia

Cada cliente pode cadastrar mais de um número, mas todos os telefones inseridos devem ser estar vinculados ao CPF ou CNPJ inserido no cadastro. O prazo para bloqueio é de 30 dias após a solicitação no site.

Caso as empresas de telecomunicações ignorem a solicitação de bloqueio pelo cliente e continuem fazendo as ligações, estará sujeita ao pagamento de multa no valor de R$ 50 milhões.

Maria Clara Estrêla