‘Eu vou pra rua hoje comemorar o que?’; diz Whindersson sobre a Batalha do Jenipapo

Em visita a cidade Campo Maior, o humorista piauiense Whidersson Nunes aproveitou o 7 de setembro para postar em uma rede social uma homenagem aos Heróis da Batalha do Jenipapo. Nascido na cidade de Palmeira do Piauí, Whindersson visitou o monumento da Batalha, que foi um dos confrontos mais sangrentos da Guerra de Independência do Brasil, em 1823.

Na publicação, o humorista disse que ninguém liga para sua comemoração, mas como brasileiro, vai fazer a pena e vai dar um significado a cada um dos túmulos.

“Eu tô escrevendo a melhor obra que já fiz na vida, eu vou gastar todo meu dinheiro nisso nem que seja a última coisa q eu realize. No dia 13 de março do ano que vem eu venho chorar de novo pela minha galera, e pensar mais uma vez como há 6 anos eu venho fazendo em como fazer pra dar a essas pessoas que se foram por você, um lugar ao sol, não o sol astro, o sol de glória. Hoje eu fico em casa”, disse Whindersson.

O humorista também questionou o motivo da história da Batalha do Jenipapo não ser conhecida.

“Homens, mulheres e crianças, deram a vida pra hoje eu poder dizer que SOU BRASILEIRO! Atiraram tanto, mataram tanto, que desistiram, pelo cansaço, pelo calor da minha terra. As tropas portuguesas se retiraram. Só ficou morte e túmulo, por que o Brasil não celebra isso? Por que você está aprendendo errado. Nós aprendemos errado, desde sempre. Eu vou pra rua hoje comemorar o que?”

Seguidores comentaram com mensagens de apoio ao humorista. “Parabéns Whindersson, mostrando a todos a verdadeira história da nossa independência do Brasil. Foi a única batalha que ocorreu para ganharmos a nossa liberdade e isso aconteceu no Piauí!”, escreveu um seguidor.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!