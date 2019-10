Whindersson se revolta com manchas de óleo em praias do Nordeste

No último sábado (19), o youtuber e humorista piauiense Whindersson Nunes mostrou a sua indignação nasredes sociais com as manchas de óleo que têm afetado mais de 180 localidades noNordeste e que foram detectadas pela primeira vez há quase dois meses.



Na sua conta oficial noInstagram, o piauiense desabafou sobre a sua revolta com a atual situação daspraias nordestinas e com o descaso do poder público em resolver a situação. “Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe quem foi, ninguém sabe de nada, ninguém nunca sabe de porra nenhuma [sic]”, frisou.

O youtuber usou vídeos gravados por voluntários que tentam limpar as praias do óleo para mostrar que os moradores têm utilizado as próprias mãos para tentar amenizar o desastre ambiental.

“A maior barreira de corais do mundo quase foi melada de óleo. A população que vive da pesca e do turismo fazendo de tudo para limpar o lugar de onde vem o sustento. Tartaruga, golfinhos e peixes morrendo nessa bosta de óleo [sic]”, afirmou.

O humorista pede para que as pessoas doem luvas e botas para ajudar os voluntários e em troca, ele poderá até fazer propaganda gratuita para as empresas que se mobilizarem para ajudar a sanar o problema.

“O Nordeste sempre foi receptivo e carinhoso com todos, precisamos das praias limpas para receber vocês. Talvez esse óleo tenha que sair da torneira de alguém para ser resolvido”, lamentou.

Nathalia Amaral