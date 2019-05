Velório de Lúcio Mauro será aberto ao público, no Theatro Municipal

O velório do ator e comediante Lúcio Mauro será realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro hoje (13), das 9h às 14h. A cerimônia será aberta ao público.

Lúcio Mauro morreu na noite desse sábado (11), aos 92 anos. Ele estava internado há cerca de quatro meses na Clínica São Vicente, no bairro da Gávea, zona sul do Rio de Janeiro.

O ator tinha problemas respiratórios e havia sofrido, há três anos, um acidente vascular cerebral (AVC). O corpo de Lúcio Mauro será cremado amanhã (13), no Cemitério da Penitência, no Caju, região portuária do Rio.

O também comediante Bruno Mazzeo, filho do amigo e humorista Chico Anísio, lamentou a morte de Lucio Mauro em sua conta no 'Instagram': "Todo meu amor e carinho por essa família que amo desde que me entendo por gente. Viva Lúcio Mauro!!!!".

Entre outros programas famosos dos quais Lucio Mauro participou na televisão, destaque para Balança mas não cai, Chico City, Zorra Total.

