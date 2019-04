Unesco oferece ajuda para a reconstrução da catedral em Paris

A Organização da Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) ofereceu hoje (15) apoio ao governo francês para recuperar a Catedral de Notre-Dame, atingida por um incêndio nesta segunda-feira e resguardar o patrimônio cultural do templo. A diretora-geral da Unesco, Audrey Auzoulay, disse que a agência acompanha de perto a situação do incêndio e está empenhada em recuperar “essa herança inestimável".

Em sua conta no Twitter, Audrey afirmou estar comovida “diante do trágico incêndio na catedral de Notre Dame de Paris, registrada no Patrimônio Mundial em 1991". O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, disse que ficou "horrorizado" com as imagens do incêndio na Catedral de Notre-Dame.



Secretário-geral da ONU, António Guterres, presta solidariedade aos franceses - Foto: ONU/ Mark Garten



"Uma joia única do patrimônio mundial que permanece em pé desde o século XIV. Os meus pensamentos estão com as pessoas e com o governo da França ", afirmou Guterres na sua conta no Twitter.

Reações

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, postou, na sua conta no Twitter, uma foto da catedral em chamas e emojis com carinha de choro e apenas uma frase: “Eu sou parisiense.”

O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, publicou, na sua conta pessoal no Twitter, um vídeo com imagens do incêndio que atingiu a Notre-Dame. “Um golpe no coração dos franceses e de todos nós europeus”, disse o italiano em francês.

Agência Brasil