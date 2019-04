Recuperada parte de carga de vacinas roubada no Rio de Janeiro

A Polícia Militar (PM) recuperou na manhã de hoje (6) parte de uma carga de vacinas roubada ontem (5) na Avenida Brasil, altura do bairro de Guadalupe. Em nota, a PM informou que equipes do Batalhão de Bangu, localizaram 30 caixas de isopor com diversas doses na Vila Kennedy, na zona oeste da cidade.

Interceptado por homens armados, o caminhão partiu de um depósito municipal em Jacarepaguá e entregaria quase 15 mil doses de vacina a postos de saúde das zonas norte e oeste. Avaliada em R$ 1,5 milhão, a carga tinha material de imunização contra gripe, sarampo e poliomelite, além de outros materiais médicos.

As vacinas seriam usadas na campanha nacional de vacinação que começa na próxima quarta-feira (10). O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, chegou a fazer um apelo para que a carga fosse devolvida à prefeitura. “Isso traz um prejuízo enorme para a nossa rede municipal de saúde, sobretudo porque agora estamos na véspera de campanha de vacinação contra a gripe. Para receber um novo material, vai demorar”, disse. A carga foi enviada pelo Ministério da Saúde para a rede pública do município do Rio.

Agência Brasil