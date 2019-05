Piauí foi o estado que teve o menor crescimento populacional de 2012 a 2018

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), presentes na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), apontam que o Piauí foi o estado que apresentou o menor crescimento populacional do país entre os anos de 2012, quando o levantamento começou a ser realizado, e 2018.

Em 2012 a estimativa da população do Piauí foi de 3.213.000 habitantes, enquanto em 2018 foi de 3.264.000 habitantes. - um crescimento de 1,6%.

Os estados vizinhos Maranhão e Ceará apresentaram crescimento populacional de 3,5% e 3,9%, respectivamente. A unidade da federação que apresentou o maior crescimento foi Roraima, com 20,3%, seguido pelo Amapá, com 13,9%.







Cor da pele - No Piauí, em 2018, no tocante à cor ou raça, a população preta e parda somadas representava 80% (9,1% de pretos), enquanto os brancos representavam 19,8% da população. O estado do país com o maior percentual de pretos e pardos é o Amapá, com 81,3%, enquanto Santa Catarina é o que apresenta o menor percentual, 19,5%.

Os únicos estados onde a população de cor/raça branca supera a preta e a parda somadas são: São Paulo (59,1% de brancos), Paraná (65,5%), Santa Catarina (79,9%) e Rio Grande do Sul (78,6%).

No Brasil, o menor percentual de população de cor/raça preta está no estado de Santa Catarina, com 3% da população. Por sua vez, os estados com os maiores percentuais de pretos na população são a Bahia, com 22,9%, e o Rio de Janeiro, com 13,4%.



Sexo - No tocante ao sexo, o maior quantitativo da população no Piauí é de mulheres, com 51% da população, enquanto os homens representam 49%. Apenas dois estados da federação apresentaram um quantitativo de homens maior que o de mulheres - Tocantins e Roraima.



Faixas etárias - Em relação à proporção da população quanto à faixa etária, verificou-se que duas unidades da federação possuem população de 65 anos ou mais de idade com bastante proximidade à população de 0 a 13 anos de idade - o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul.

No Piauí, 10,6% da população possui 65 anos ou mais, enquanto 20,7% tem de 0 a 13 anos.

"Os estados da região norte do Brasil foram os que apresentaram a maior disparidade entre faixas etárias, denotando uma população mais jovem", informa o IBGE.





Cícero Portela