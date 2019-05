Noivos optam por festas de casamento pequenas para driblar a crise

A crise financeira que interfere em diversas áreas parece ter chegado ao mercado de casamentos. A resposta tem sido optar por pequenas celebrações, chamadas de "mini weddings", ou mini casamentos, em que o número de convidados é reduzido e os gastos também. Para a especialista Constance Zahn, é mais viável oferecer uma boa festa para poucas pessoas do que um evento mediano para um grupo maior.

Sem definição clara, o um mini-wedding seria uma festa de casamento para menos de 100 convidados, em que os noivos podem economizar na decoração por escolherem um espaço menos para a festa, no buffet, já que serão menos pessoas e até mesmo conseguirem preços mais em conta na contratação de fotógrafos e cerimonialistas. Outro fator importante para Cosntance é que os noivos acabam aproveitando mais a festa.



Constance disse que o mini-wedding é a oportunidade de realizar o sonho de casar com festa. Foto:Divulgação

"Os noivos aproveitam muito mais porque perde aquela coisa formale e protocolar de cumprimetar muita gente, algumas pessoas que você nem tem tanta intimidade mas precisa convidar. outra coisa importqnte é que para quem está cortando gastos não tem jeito, cada convidado representa um gasto a mais, e com isso vem um espaço maior. Vale mais a pena fazer o melhor que você pode para poucas pessoas do que fazer um casamento mais ou menos para muita gente", opina a especialista.

Ela ainda explicou que o mini-wedding é uma oportunidade de realizar um sonho dentro das condições financeiras das pessoas, já que casar é para muitos a realização de um sonho. Um dos nomes mais conhecidos quando o assunto é casamento, Constance esteve em Teresina participando de uma feira de noivas. Ela, que em 2007 lançou o primeiro site de casamentos do Brasil, em poucos anos se tornou uma das principais fontes de pesquisa e inspiração para noivas. Atualmente promove eventos para o mercado de casamentos e dá palestras por todo o país.

Microwedding

O que já era pequeno, com a crise, diminuiu ainda mais. O miniwedding, estilo de casamento intimista, com até 100 convidados e que virou tendência nos últimos anos, agora enxugou e deu lugar ao microwedding, tipo de cerimônia bem enxuta, às vezes, com apenas 15 convidados --só aqueles familiares chegados, do convívio, e melhores amigos do casal. Além do orçamento menor, outro benefício deste tipo de comemoração é que os noivos conseguem dar mais atenção aos convidados.

Biá Boakari