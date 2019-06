Consulta de vagas do Proruni está disponível; inscrições começam hoje

A consulta de vagas para o Programa Universidade Para Todos (ProUni) já está disponível no siteprouni.mec.gov.br. São 169.226 bolsas — 68.087 integrais (100%) e 101.139 parciais (50%). As inscrições se iniciam nesta terça-feira, 11 de junho.

Com 33.830 cursos ofertados. Esta edição conta com 1.100 instituições de ensino superior participantes.

Os cursos que têm mais oportunidade são:

Administração: 17.004 (8.180 integrais e 8.824 parciais);

Pedagogia: 13.387 (9.269 integrais e 4.118 parciais);

Ciências Contábeis: 10.817 (4.524 integrais e 6.293 parciais);

Direito: 10.719 (3.518 integrais e 7.201 parciais).

Têm direito a se inscrever pessoas sem diploma de curso superior que tenham participado do Enem 2018 e obtido, no mínimo, 450 pontos na média das notas do exame e nota na redação que não seja zero.

Para concorrer à bolsa integral, é necessário comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. Para a bolsa parcial (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.

O candidato deve preencher, ainda, uma das condições abaixo:

ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou da rede particular, na condição de bolsista integral da própria escola privada;

ser pessoa com deficiência;

ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrante de quadro de pessoal permanente de instituição pública e concorrer a bolsas exclusivamente nos cursos de licenciatura. Nesse caso, não há requisito de renda.

ProUni – O ProUni é o programa do MEC de oferta de bolsas para estudantes em instituições de ensino superior privadas para alunos não graduados nesse nível de educação.

