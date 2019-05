Chegada de Bolsonaro ao Recife deve ter helicóptero e drible em protesto

Em sua primeira visita ao Nordeste como presidente da República, Jair Bolsonaro deve usar um helicóptero para se deslocar no Recife (PE), nesta sexta-feira (24), evitando passar por protestos e contato com a população local. De acordo com a programação do Palácio do Planalto, o presidente chegará à capital pernambucana por volta de 9h da manhã, pousando em uma base aérea, próxima ao aeroporto internacional da cidade.

Em seguida, deve pegar um helicóptero para um deslocamento de cerca de 15 km, até o Instituto Ricardo Brennand, complexo cultural da cidade, onde ocorrerá a reunião do conselho deliberativo da Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste). Há protesto marcado por estudantes da UFPE (Universidade Federal do Pernambuco) em frente ao local, com carro de som, leitura de carta aberta e até a queima de um caixão.

Pela programação do Palácio do Planalto, no entanto, não há nenhuma chance de Bolsonaro passar perto dos manifestastes. De acordo com a agenda, o presidente deve ter 15 acompanhantes em sua comitiva, entre ministros, parlamentares e outros representantes do governo. O Nordeste é a região na qual Bolsonaro tem a sua pior avaliação. Segundo pesquisa Datafolha divulgada em abril, 39% dos nordestinos consideram o seu governo ruim ou péssimo ante 30% da média nacional.

O político também foi derrotado nos nove estados da região na eleição do ano passado, ficando atrás do então candidato Fernando Haddad (PT). A reunião da Sudene vai marcar o encontro do presidente com governadores dos estados nordestinos -quase todos de oposição-, de Minas Gerais e do Espírito Santo, em agenda que ele vai anunciar um acréscimo de R$ 2,1 bilhões para o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, voltado para obras de infraestrutura.

Após o compromisso no Recife, o presidente vai a Petrolina (PE), de avião, e descerá no aeroporto Senador Nilo Coelho. Lá, Bolsonaro vai entregar imóveis do programa Minha Casa, Minha Vida e assinar ordem de serviços para construção de duplicação da BR-428. Pela programação, o deslocamento no interior pernambucano deve ser feito com carros oficiais.

Segundo o Palácio do Planalto, viajam como presidente: os ministros Osmar Terra (Cidadania), Marcos Pontos (Ciência e Tecnologia), Santos Cruz (Secretaria de Governo), Floriano Peixoto (Secretaria-Geral), general Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), os deputados André Ferreira (PSC-PE), Dayane Pimentel (PSL-BA), General Girão (PSL-RN), Heitor Freire (PSL-CE), Júlio César (PSD-PI), Luciano Bivar (PSL-PE), o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, o secretário especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Luiz Antônio Nabhan Garcia, e o presidente da Embratur, Gilson Machado Guimarães Neto.

Folhapress