Cerca de 450 mil ingressos para a Copa América já foram vendidos

A um mês do início da Copa América, cerca de 450 mil ingressos para os 26 jogos da competição já foram vendidos, segundo o comitê organizador. Alegando questões de segurança, o órgão não divulga o número de entradas comercializadas em cada uma das cinco sedes e nem a carga total de ingressos. As partidas vão acontecer em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Salvador.

O penúltimo lote de ingressos foi colocado à venda na semana passada e cerca de 100 mil já foram vendidos. A avaliação dos organizadores da competição é de que a venda tem sido bem-sucedida, com compradores de 99 países. Cinco partidas já estão esgotadas, entre elas os três jogos do Brasil na fase de grupos.

Os torcedores que já adquiriram os bilhetes pela internet, pelo site www.copaamerica.com, podem retirar as entradas em centros de ingressos instalados nas cidades que vão sediar a competição. Nestes locais também é possível fazer a compra direta dos bilhetes. Até o início do torneio, um último lote ainda será colocado à venda, mas o comitê organizador ainda não divulgou em qual data. O primeiro lote teve 350 mil ingressos negociados.



Foto: Reprodução

Seis estádios vão receber os jogos da competição: Arena Corinthians e Morumbi, em São Paulo, Mineirão, em Belo Horizonte, Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Fonte Nova, em Salvador, e Maracanã, no Rio de Janeiro. O jogo de abertura será no estádio do Morumbi.

RETIRADA DE INGRESSOS

Para retirar os ingressos comprados pela internet, o torcedor precisa levar o voucher recebido no ato da compra, um documento de identificação com foto e o cartão de crédito usado no pagamento. Em caso de meia-entrada, também é preciso apresentar documento que comprove o direito. Somente o titular da compra pode retirar os bilhetes. Centros de ingressos Cada uma das seis sedes do torneio tem um centro de ingresso. O torcedor pode comprar até 5 bilhetes para cada partida.

Confira os endereços:

São Paulo - Memorial da América Latina - av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda

Rio de Janeiro - Bondinho do Pão de Açúcar - av. Pasteur, 520, Urca

Belo Horizonte - Boulevard Shopping - av. dos Andradas, 3000, loja 2034/2035, piso 2, Santa Efigênia

Porto Alegre - Shopping DC Navegantes - Rua Frederico Mentz, 1561, piso térreo, Navegantes

Salvador - Shopping Bela Vista - Alameda Euvaldo Luz, 92, loja 102/103, piso 2, Horto Bela Vista

Jogos com ingressos esgotados

Brasil x Bolívia - Morumbi, 14 de junho

Argentina x Colômbia - Fonte Nova, 15 de junho

Brasil x Venezuela - Fonte Nova, 18 de junho

Peru x Brasil - Arena Corinthians, 22 de junho

Final - Maracanã, 7 de julho

Folhapress