Campanha da reforma da Previdência custará R$ 37 milhões

O governo Jair Bolsonaro (PSL) vai gastar R$ 37 milhões na nova campanha da reforma da Previdência.

As peças publicitárias estão sendo produzidas pela agência de publicidade Artplan, sob o slogan "Nova Previdência. Pode perguntar".

Nesta segunda-feira (20), o presidente lançou, em evento no Palácio do Planalto, o modelo da nova campanha, que tem como objetivo esclarecer dúvidas da população sobre as alterações nas regras de aposentadoria.



Campanha é encabeçada pelo Planalto em parceria com uma agência publicidade - Foto: Agência Brasil

Na cerimônia, a equipe do presidente apresentou a comunicação governamental como informativa e sem caráter ideológico.

Em discurso, Fábio Wajngarten, chefe da Secom (Secretaria de Comunicação Social), citou todos os dirigentes de redes de televisão presentes no evento e afirmou que todas as mídias são importantes, inclusive as redes sociais.

"Só venceremos os desafios dessa reforma, valorizando a boa comunicação, ética, responsável e transparente".

A campanha começa a ser veiculada, nesta segunda-feira (20), e deve durar até meados de julho de 2019.

Folhapress