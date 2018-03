William e Kate Middleton lançam site em contagem regressiva para bebê nº 3

Vem mais um bebê real por aí! E para preparar os súditos para a chegada do terceiro filho, o duque e a duquesa de Cambridge lançaram um site para o bebê.

Todas as atualizações sobre a chegada do caçula da família serão postadas no site https://www.royal.uk/baby, que também já traz uma retrospectiva com alguns momentos marcantes para seus irmãos mais velhos, George e Charlotte.

Foto: Paul Shaw/ The Prime Minister’s Office



O mais novo membro da família real britânica deve chegar ao mundo em abril, um mês antes do casamento de seu tio, o príncipe Harry, com a atriz Meghan Markle. Kate fará suas últimas aparições públicas para compromissos oficiais esta semana, de acordo com a revista britânica "Marie Claire".

Em seguida, ela deve entrar em licença-maternidade, se preparando para o parto do filho -que poderá ser domiciliar.

Folhapress