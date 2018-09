Subiu para 11 o número de mortos e para 470 a quantidade de feridos na passagem do tufão Jebi pela região centro-oeste do Japão, informou o governo nesta quarta-feira (5).

O balanço anterior apontava nove mortos e 340 feridos. Cerca de 530 mil pessoas seguem sem energia elétrica em todo o país.

Tufão mata 11 no Japão e deixa 3.000 turistas isolados em aeroporto. (Foto: Reprodução)



Apesar do Jebi ter perdido força e ter sido rebaixado para tempestade tropical, o aeroporto de Kansai, próximo a Osaka, segue fechado.

A cidade foi a mais atingida pelos ventos que ficaram acima de 160 km/h e chegaram a atingir 220km/h na terça (4), transformando o tufão no mais violento do país em 25 anos.

Cerca de 3.000 pessoas ficaram presas no aeroporto, que fica em uma ilha artificial.

Devido às altas ondas causadas pelo tufão, um navio petroleiro se chocou com a ponte que fez a conexão do local com o resto do país, deixando passageiros e funcionários isolados na madrugada.

O aeroporto ficou sem energia, o que desligou até mesmo o ar condicionado, e testemunhas disseram ao canal estatal NHK que temeram por sua integridade física. Até o momento, porém, não há informação sobre feridos no local.

Hideo Senoo, 51, que estava a caminho da Índia com a família, disse à agência Kyodo News que o local estava quente e escuro devido à falta de energia e que a comida nas lojas de conveniência esgotaram rapidamente. "Nós não podíamos usar as máquinas de venda automática ou acessar a rede de wifi para conseguirmos informações", afirmou.

Também presa no aeroporto, Miki Yamada, 25, disse que passou a madrugada na cafeteria do local. "Foi uma noite muito assustadora, estávamos muito isolados", disse.

Na manhã desta quarta no Japão (madrugada no Brasil), barcos começaram a fazer a retirada dos funcionários e passageiros, que foram levados para o aeroporto de Kobe, que está aberto.

O aeroporto de Kansai é o terceiro maior do país -fica atrás apenas dos dois que atendem Tóquio-, com 400 voos e 78 mil passageiros por dia, segundo a agência AFP.

Segundo a NHK, 800 voos foram cancelados na terça devido ao tufão em todo o país e outros 160 foram suspensos nesta quarta. Ainda não há previsão de quando a situação será normalizada ou quando Kansai será reaberto.

Folhapress