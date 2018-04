Trump ordena retirada de tropas norte-americanas da Síria

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou nesta quarta-feira (4) que os líderes militares se preparem para a retirada das tropas norte-americanas da Síria, informou o jornal "Washington Post". De acordo com a publicação, citando um alto funcionário do governo, o republicano, no entanto, não definiu a data para a ação.

Nesta terça-feira (3), durante uma reunião com autoridades de segurança dos países bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia, Trump repetiu seu desejo de sair rapidamente da Síria. O anúncio foi feito na Casa Branca e o magnata ressaltou que a missão dos EUA não se estenderia depois da destruição do Estado Islâmico.

Além disso, ele espera que outros países, particularmente os ricos da região, aceitem a tarefa de pagar pela reconstrução de áreas destruídas. Atualmente, mais de 2 mil militares norte-americanos atuam no leste da Síria para enfrentar o EI, dando suporte a uma coalizão internacional que realiza sobretudo ataques aéreos.

Estima-se que o governo de Washington já tenha gastado US$7 trilhões no Oriente Médio, o que, na opinião de Trump, não trouxe "nada além de morte e destruição".

