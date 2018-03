Trump limita acesso de transgêneros ao serviço militar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta sexta-feira (23) um memorando que limita o acesso de transgêneros aos serviços militares. O memorando diz que indivíduos transgêneros com um histórico de "disforia de gênero" - ou desordem de identidade de gênero - não são qualificados para o serviço militar, "exceto sob certas circunstâncias limitadas".

O texto também diz que os secretários de Defesa e de Segurança Nacional "podem exercer sua autoridade para implementar quaisquer políticas apropriadas relativas ao serviço militar por transgêneros".

.Foto: Dan Scavino Jr White House



Em julho do ano passado, Trump anunciou que iria proibir pessoas transgênero de servirem no Exército, revertendo a política do ex-presidente Barack Obama de aceitá-las.

Na época, Trump disse no Twitter que o Exército “não pode ser sobrecarregado com os tremendos custos médicos e interrupção que transgênero no Exército iriam implicar”.

Diversos juízes federais – em Baltimore, Washington, Seattle e Riverside, na Califórnia – emitiram decisões bloqueando a proibição de Trump. Os juízes disseram que a proibição possivelmente violaria o direito sob a Constituição dos EUA para proteção igual sob a lei.

O governo não recorreu às decisões, e no final do ano passado transgêneros tiveram permissão para se alistar no Exército dos EUA.

Há menos de um mês, um recruta transgênero assinou um contrato para se juntar ao Exército.

G1