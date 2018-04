Trump força juízes a acelerarem processos de deportações

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos irá pressionar os juízes de imigração para acelerar o processo de deportação de imigrantes, informou nesta segunda-feira (2) o jornal The Wall Street Journal .

De acordo com a publicação, cada magistrado deverá solucionar ao menos 700 casos por ano para receber uma avaliação "satisfatória" e evitar possíveis sanções.

Com a nova medida, o objetivo do secretário de Justiça, Jeff Sessions, é de diminuir o número de casos, que já são mais de 600 mil. A nova regra deverá entrar em vigor no mês de outubro.

Segundo o porta-voz do Departamento de Justiça, Devin O'Malley, a quantia de casos que deverão ser solucionados "não significa uma alteração tão grande", já que os magistrados analisan "até 1 mil casos" por ano.

No domingo (1), o presidente do país, Donald Trump, afirmou que não irá firmar nenhum acordo para legalizar os jovens imigrantes conhecidos como "Dreamers". O chefe de Estado norte-americano disse ainda que a fronteira com o México está cada vez mais perigosa devido ao fluxo migratório.

Terra