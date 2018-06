Trump e Kim se reunirão a sós no começo da cúpula

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, se reunirão a sós durante um tempo - ainda indeterminado - ao começo da sua cúpula desta terça-feira (segunda, 11, no Brasil) em Singapura, informou a Casa Branca.

"Esperamos uma reunião a sós no começo", disse um funcionário do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, que pediu o anonimato, em declarações a jornalistas em Singapura.

Depois desse encontro inicial entre os dois dirigentes, cuja duração se desconhece, haverá uma reunião na qual participarão as respectivas delegações de ambos os países.

Foto: Montagem/Joyce N. Boghosian/Corpo de Imprensa da Cúpula Inter-Coreana

Trump avaliou sua cúpula com Kim como uma oportunidade de criar uma relação com um líder ao qual definiu como uma "personalidade desconhecida", e há dois dias afirmou que no "primeiro minuto" da reunião já saberá se o dirigente norte-coreano é confiável quando falar da sua vontade de desnuclearização.

Donald Trump chega em Singapura para encontro com o lider Norte Coreano Kim Jong Un (Foto: Divulgação/State Department)



O citado funcionário americano considerou, além disso, um "sinal para o otimismo" as últimas informações dos veículos de imprensa norte-coreanos em relação à cúpula, nas quais falam de uma "nova era" de relações entre ambos os países.

A agência estatal "KCNA" e o jornal "Rodong" informaram que os dois líderes falarão de "estabelecer novas relações" entre EUA e Coreia do Norte, além de "a construção de uma paz permanente".

Kim Jong Un, presidente da Coréia do Norte , chegou à República de Cingapura para encontro com Donald Trump (Foto: Reprodução/KCNA)

Os veículos de imprensa de Pyongyang informam, além disso, que o encontro servirá para buscar "a implementação da desnuclearização na península coreana e outros assuntos de mútuo interesse como requer esta nova era".

G1