Trump diz que reunião das Coreias é histórica, mas que 'só o tempo dirá'

O presidente americano, Donald Trump, saudou nesta sexta-feira (27) a cúpula entre os líderes da Coreia do Norte e do Sul, ressaltando, contudo, que "o tempo dirá" se os resultados foram bons.

"Depois de um ano furioso em lançamentos de mísseis e testes nucleares, está acontecendo um histórico encontro entre as Coreias do Norte e do Sul", tuitou Trump, depois que o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, e seu colega do norte, Kim Jong-un, concordaram em buscar um acordo de paz permanente e a completa desnuclearização da península. "Estão acontecendo coisas boas, mas só o tempo dirá", afirmou Trump.

Em outro tuíte, Trump escreveu: "FIM DA GUERRA DA COREIA! Os Estados Unidos, e todo seu GRANDE povo, deveriam estar muito orgulhosos do que está acontecendo hoje na Coreia!".

Em 2017, Pyongyang lançou seu mais potente teste nuclear e testou mísseis balísticos intercontinentais (ICBM) capazes de alcançar o território continental dos Estados Unidos.

Em uma declaração conjunta, Moon e Kim confirmaram "o objetivo comum de obter, mediante uma desnuclearização total, uma península coreana não nuclear". "Não haverá mais guerra na península coreana", acrescentaram após a cúpula, a primeira em mais de uma década e 65 anos depois do encerramento da disputa apenas com um armistício, e não com um tratado de paz.

Este ano, as duas Coreias tentarão pôr fim à guerra de forma permanente e, para isso, tentarão - segundo o texto - se reunir com os Estados Unidos e talvez com a China (ambos signatários do cessar-fogo), "visando a declarar o fim da guerra e estabelecer um regime de paz permanente e sólido".

