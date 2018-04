Trump diz que fez escolha de datas para encontro com Kim

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (26) que já tem ideia de "três ou quatro datas" e "cinco locais" possíveis para a reunião histórica com o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un.

A declaração foi dada durante uma entrevista ao canal FoxNews. "Temos que tomar uma decisão. Temos três ou quatro datas, e isso inclui cinco sedes", explicou.

Nesta semana, o governo da Tailândia se ofereceu para sediar o encontro. No entanto, a embaixada dos Estados Unidos no país se recusou a comentar a proposta.

De acordo com o magnata, a reunião deve acontecer entre o fim de maio e início de junho. Na ocasião, as duas potências mundiais vão debater a "desnuclearização" da Coreia do Norte, além dos testes de mísseis.

Diálogo

Durante o encontro com o homólogo da França, Emmanuel Macron, na Casa Branca, Trumo afirmou que Kim Jong-un é um "líder muito respeitável". O republicano ainda disse que o ditador quer encontrá-lo o mais rápido possível. Trump planeja a reunião histórica entre o fim de maio e junho, mas o local ainda não foi definido.

Na última terça (24), a Tailândia se ofereceu para receber o encontro. "A Tailândia está preparada para facilitar e receber as conversações", disse o ministro das Relações Exteriores, Don Pramudwinai.

No entanto, a embaixada dos Estados Unidos no país se recusou a fazer comentários sobre a proposta. A Tailândia é aliada dos Estados Unidos e também possui relações diplomáticas com os norte-coreanos. No início do mês, Trump declarou que cinco lugares são estudados, mas, até o momento, nenhum foi escolhido.

Terra