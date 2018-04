Trump diz não saber de acordo de advogado com atriz pornô para ocultar caso

O presidente dos EUA, Donald Trump, falou pela primeira vez sobre seu suposto caso com a atriz pornô Stephanie Clifford, a Stormy Daniels, negando saber do pagamento de US$ 130 mil para que ela omitisse a relação.

Ao ser questionado nesta quinta-feira (5) sobre se ele tinha conhecimento do acordo, disse que não. Na sequência, os jornalistas perguntaram o porquê de seu advogado dar o dinheiro à atriz se as acusações dela são falsas.

Foto: Fórum Econômico Mundial / Faruk Pinjo



Trump afirmou. "Vocês têm que perguntar a Michael Cohen. Ele é o meu advogado". O presidente também negaria saber qual a origem do dinheiro que seu defensor usou no acordo -Cohen afirma tê-lo tirado do próprio bolso.

No mês passado, a atriz pornô abriu um processo contra o advogado do presidente para ser liberada do acordo de confidencialidade sobre o suposto caso. Ele foi assinado em outubro de 2016, a dias da eleição presidencial.

Cohen admitiu a existência do contrato e, por isso, considera que a atriz violou a confidencialidade. Por sua vez, a defesa de Clifford argumenta que o acordo carece de validade por não ter a assinatura do presidente.

Na semana passada, ela afirmou, em entrevista à rede de televisão CBS, que transou com Trump sem camisinha e bateu em suas nádegas durante a relação sexual, que teria ocorrido em hotel de Beverly Hills, em 2006.

Segundo a atriz, os dois mantiveram contato depois disso. Na época, o hoje mandatário havia completado um ano de casado com a atual primeira-dama, Melania, e o filho do casal, Barron, era recém-nacido.

O advogado de Clifford, Michael Avenatti, disse que a negativa de Trump reforçou a defesa de sua cliente. "Como a história nos ensina, uma coisa é enganar a imprensa, e outra muito diferente é fazer isso sob juramento."

Além de Clifford, a ex-modelo da revista Playboy Karen McDougal disse que teve um caso extraconjugal de dez meses com o republicano, também em 2006. A Casa Branca disse que Trump nega as duas relações.

