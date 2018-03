Triatleta sofre ataque e tem suas duas pernas cortadas com serrote

O mundo do esporte sofreu com a notícia de uma brutalidade sem precedentes. Nesta terça-feira, o triatleta Mhlengi Gwala foi atacado, durante seu treinamento na cidade de Durban, na África do Sul. Segundo a imprensa internacional, três homens não identificados surpreenderam o esportista, que subia uma colina íngreme de bicicleta, e utilizaram um serrote para cortar suas duas pernas. Gwala ainda teve todos os seus pertences roubados.



O triatleta Mhlengi Gwala foi brutalmente atacado na África do Sul (Foto: Reprodução)

Ferido, Mhlengi Gwala, de 27 anos, voltou à estrada rastejando em busca de ajuda. Um motorista que passava pelo local socorreu o atleta. Gwala foi levado ao hospital e submetido a uma cirurgia. Em depoimento, afirmou não ter conseguido compreender o idioma falado pelos homens que o atacaram.

Gwala já havia participado de 3 etapas internacionais (Foto: Reprodução)

Segundo informações da BBC, o atleta sul-africano não corre risco de vida, mas pode ter uma de suas pernas amputada, já que houve corte na artéria principal. De acordo com os médicos, Gwala, que já participou de três etapas internacionais na carreira, terá uma longa recuperação antes de pensar em voltar a competir. A polícia local investiga o caso e afirma estar diante de uma tentativa de homicídio.

- Ele pensou que eles estavam indo para roubá-lo. Então, ele parou e deu seu celular, mas eles não queriam seu celular, seu relógio e sua bicicleta. Eles o arrastaram para os arbustos à beira da estrada, pegaram uma serra e começaram a cortar a perna. Eles continuaram cortando e quando chegaram ao osso, o serrote ficou presa, porque não era tão afiada. Aí eles começaram na outra perna - afirmou o porta-voz da polícia, Nqobile Gwala.

Uma iniciativa de crowdfunding foi anunciada na página do "Ironman África do Sul". A organização expressou sua profunda tristeza pelo ataque ao triatleta e enviou "os melhores desejos e uma rápida recuperação". As ofertas de ajuda foram compartilhadas no grupo. Um alvo de 100 mil dólares foi postado no site BackABuddy, intitulado "Traga Mhlengi de volta à sua bicicleta".

O atleta ainda não se pronunciou. Sua última publicação no instagram data de 17 de fevereiro.







