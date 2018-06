Transgênero vence Miss Espanha e vai disputar Miss Universo 2018

Na noite desta sexta (29), o concurso de beleza Miss Espanha fez história ao eleger, pela primeira vez, uma candidata transgênero.

Ángela Ponce, 23, será a primeira transgênero a representar o país na disputa do Miss Universo e também a primeira a concorrer no certame internacional, que ainda não tem local e data anunciados.

Neste ano o evento terá sua 67ª edição, que já conta com cerca de 40 eleitas, entre elas a amazonense Mayra Dias, coroada Miss Brasil 2018 no fim de maio.

A atual Miss Espanha recebeu a faixa e a coroa de Sofia Del Prado, 22, durante evento realizado na província espanhola de Tarragona. Del Prado se classificou no Top 10 do Miss Universo 2017, vencido pela sul-africana Demi-Leigh Nel-Peters, 23, durante cerimônia realizada em em Las Vegas, EUA.

Outras 20 misses com idades entre 17 e 26 anos disputaram a coroa de Miss Espanha 2018 que trabalhou este ano com o slogan "Somos mais do que vês".

Em entrevista à imprensa espanhola, Ponce afirma que terminou sua mudança completa de gênero há quatro anos e que, com o título, quer "levar uma mensagem de inclusão, tolerância, respeito e amor".

Em 2012, a organização do Miss Universo passou a permitir a candidatura de misses transgêneros. No mesmo ano, a modelo transgênero Jenna Talackova movimentou o noticiário mundial ao ser considerada a candidata favorita ao Miss Canadá, vencido por outra candidata.

