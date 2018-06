Terremoto no Japão deixa ao menos três mortos e 214 feridos

Um terremoto de magnitude 6,1 atingiu as cidades de Osaka, Hyodo e Kyoto, no oeste do Japão, e deixou ao menos três mortos e 214 feridos na manhã desta segunda-feira (18) -noite de domingo (17) no Brasil.

Segundo a a Agência de Gerenciamento de Incêndios e Desastres do Japão, três pessoas foram encontradas sem sinais vitais, das quais uma estudante de 9 anos em uma escola. Um dos muros do prédio caiu sobre a menina.

O tremor foi registrado por volta das 8h locais (20h de domingo de Brasília), a uma profundidade de cerca de 13 quilômetros. Pequenos incêndios foram provocados, além da queda de paredes de algumas construções.

Os serviços de trem (inclusive trem-bala) e metrô foram suspensos em Osaka, até que técnicos pudessem verificar a extensão dos danos à rede. Passageiros foram obrigados a andar pelos trilhos para retornar às estações. Fábricas foram fechadas por algumas horas na região.

O Autoridade de Regulação Nuclear do Japão disse não ter detectado nada de anormal nas centrais do país. Não houve alerta de tsunami.