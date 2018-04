Terremoto atinge centro da Itália, provoca danos em prédios e fecha escolas

Um terremoto causou pequenos danos em alguns edifícios do centro da Itália e obrigou o fechamento de várias escolas nesta terça-feira (10). Não há informação sobre feridos. O tremor atingiu magnitude 4,7, segundo o serviço geológico dos EUA (USGS).

A circulação em algumas rotas ferroviárias também foi suspensa como medida de precaução, já que se trata de uma região que registra habitualmente uma grande atividade sísmica.

O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV) italiano informou que o tremor aconteceu às 5h11 (horário local, 3h11 de Brasília) com epicentro a 2 km da cidade de Muccia, na província de Macerata, e a uma profundidade de 9 km.

Também foi sentido nas cidades vizinhas como Pieve Torina e Pievebovigliana, e em geral nas regiões centrais de Marcas e Úmbria.

"Hoje fechamos as escolas. É preciso ver se não há danos antes de permitir a entrada das crianças", disse o prefeito de Pieve Torina, Alessandro Gentilucci.

Gentilucci confirmou que as equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros estão verificando se houve danos nas casas e também nos abrigos de emergência que o governo entregou para as pessoas que tiveram que deixar seus lares após o forte terremoto que atingiu Amatrice. Em dia 24 de agosto de 2016, esse tremor que atingiu o centro do país deixou 299 mortos.

No município de Muccia, caiu o pequeno campanário da igreja do século XVII de Santa Maria di Varano, informou o prefeito, Mario Baroni, e acrescentou que as verificações pertinentes estão sendo realizadas para determinar se alguma estrutura tem risco de desabamento.

Gianluca Pasqui, prefeito da pequena cidade de Camerino, já fortemente abalada pelo terremoto de agosto de 2016, proibiu aos cidadãos de entrar na área que foi então reduzida a escombros e explicou que agora se está constatando que não haja danos também nas casas afastadas do centro que ficaram em pé.

Desde que aconteceu o terremoto, o INGV registrou mais de vinte réplicas acima de magnitude 2.

O instituto explicou que este terremoto está enquadrado "na sequência que foi ativada no dia 24 de agosto de 2016", data do terremoto que além de devastar Amatrice, provocou a destruição do centro histórico de cidades como Pescara del Tronto e Arquata del Tronto.

G1