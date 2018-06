Socialista Pedro Sánchez toma posse como chefe do governo da Espanha

O novo presidente do governo da Espanha, o socialista Pedro Sánchez, tomou posse, neste sábado (2), diante do rei Felipe VI e na presença de seu antecessor, o conservador Mariano Rajoy.

Sánchez tomou posse um dia após ganhar uma histórica moção de censura contra Rajoy e não fez o juramento com a presença da Bíblia e do crucifixo, como é tradicional na Espanha.

"Prometo, pela minha consciência e honra, cumprir fielmente com as obrigações do cargo de presidente do Governo, com lealdade ao rei, e guardar e fazer cumprir a Constituição como norma fundamental do Estado, assim como manter o sigilo das deliberações do Conselho de Ministros", leu Sánchez.

Foto: Reprodução/Instagram

Sánchez, um economista de 46 anos sem experiência de governo, prestou juramento ante o rei Felipe VI no Palacio de la Zarzuela, perto de Madrid.

Militante socialista desde os 21 anos, começou a carreira política como vereador na Câmara Municipal de Madri (2003-2009) e depois chegou ao Congresso dos Deputados, onde já em 2015 se tornou líder da oposição ao governo de Rajoy.

Para derrubar Rajoy, Sánchez organizou uma heteróclita coalizão com a esquerda radical do partido Podemos, os separatistas catalães e os nacionalistas bascos.

A moção, apresentada há uma semana pelos socialistas após ser conhecida a sentença da Justiça espanhola que condenava o PP por se beneficiar de uma trama de corrupção, foi aprovada por 180 votos a favor, 169 contra e uma abstenção.

G1