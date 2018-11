Sobe número de mortos em incêndios na Califórnia

O número de pessoas que continuam desaparecidas após dois incêndios, que atingem o Norte e o Sul da Califórnia há uma semana, chegou a 1.300, segundo boletim divulgado pelas autoridades locais na madrugada deste domingo (18). Além disso, foram confirmadas 79 mortes.

Os incêndios já devastaram cerca de 400 quilômetros quadrados, segundo o levantamento do Departamento de Proteção Florestal e de Incêndios da Califórnia.

A maior parte das vítimas é do condado de Butte no Norte do estado. O presidente Donald Trump visitou a Califórnia nesse sábado (17) e se reuniu com equipes de resgate, bombeiros e com o governador, Jerry Brown.

Trump esteve em duas localidades atingidas pelos incêndios, no condato de Paradise e em Malibu. Após visitar as áreas, afirmou que a "devastação foi total". "Nunca vimos algo assim na Califórnia", afirmou o presidente.

Só na região de Paradise, foram destruídos 60 mil hectares de terra e mais de 13 mil edifícios foram queimados.

A fumaça das chamas afeta a qualidade do ar de várias regiões, incluindo grandes áreas metropolitanas como São Francisco e Los Angeles. As autoridades aconselharam os moradores a permanecerem dentro de casa e usar máscara protetora do lado de fora.

O Serviço Nacional de Meteorologia manteve o alerta vermelho sobre a baixa umidade do ar para este domingo (18). As rajadas de vento também podem chegar a 75 km por hora nas regiões atingidas pelos incêndios.

EBC