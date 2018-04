Síria e Rússia tentam provar que houve encenação em ataque químico

Enquanto ataque dos Estados Unidos e aliados à Síria ocorreu sob a justificativa de uso de armas químicas, Rússia e Síria tentam provar que o ataque foi encenado. Na quinta-feira (26), a Rússia apresentou depoimentos de testemunhas sírias que afirmaram ter participado de uma encenação com o objetivo de simular o ataque, afirma a Associated Press.

Os depoimentos foram apresentados em reunião da Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq), realizada na Holanda, diz a AP. Entre os depoimentos usados, estava o participante mais jovem, Hassan Diab, de 11 anos. Sua versão dos fatos também foi veiculada em um vídeo exibido em emissoras russas.

“Nós estávamos no porão de casa e ouvimos gritos na rua que deveríamos ir ao hospital. Nós ficamos com medo. Fomos ao hospital através do túnel ”, disse o menino, em vídeo.

“Eles começaram a derramar água em mim no hospital. Eu não sei o porquê. Depois disso, eles me levaram para um lugar diferente", continuou.

Um outro sírio levado à Haia disse a repórteres que os sírios estavam na reunião por livre e espontânea vontade e que não haviam sido submetidos a nenhuma pressão, informa a AP.

Segundo a AP, Estados Unidos, França e Reino Unido boicotaram a reunião em que a Rússia apresentou os depoimentos classificando como "nada mais do que um exercício grosseiro de propaganda".

G1