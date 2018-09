Reprovação a governo de Trump chega a 60%, segundo pesquisa

A reprovação do governo Trump entre os americanos chegou a 60%, enquanto a aprovação ficou em 36%, segundo uma pesquisa realizada pelo jornal The Washington Post em parceria com a emissora de TV ABC News divulgada nesta sexta (31).

A taxa de rejeição às políticas econômicas do presidente, contudo, é menor: 47%, contra 45% de aprovação. Os outros 8% dos entrevistados não responderam.

O impeachment do republicano também é uma questão que divide americanos. 49% defendem a medida, enquanto 46% a rejeitam.

As investigações do procurador especial Robert Mueller, que apura as relações entre as eleições de 2016 e a Rússia, são apoiadas por 63% dos americanos. Apenas 29% se juntam a Trump na oposição.

A maioria dos entrevistados, 53%, também acredita que o republicano tentou interferir nos trabalhos de Mueller. E o pagamento do ex-advogado de Trump a duas mulheres com quem teria tido um caso é visto como um crime por 61%.

Michael Cohen, advogado do republicano durante uma década, afirmou no último dia 21 que pagou pelo silêncio de duas mulheres a mando do republicano

No duelo entre Trump e o secretário de Justiça Jeff Sessions, 62% estão do lado do secretário e 23% apoiam o presidente. A crença de que Sessions não deve ser demitido é compartilhada por 64% dos americanos.

A pesquisa foi realizada entre 26 e 29 de agosto com 1.003 americanos, uma semana após o ex-chefe de campanha de Trump, Paul Manafort, ser condenado por crimes financeiros. A margem de erro é de cerca de 3,5 pontos percentuais.

Entre os entrevistados, 33% se identificam como democratas, 25% como republicanos, 37% como independentes e o restante ou não se identificou com as três classificações ou não respondeu.

A taxa de rejeição é maior do que a registrada em outras pesquisas. O levantamento mais recente do Instituto Gallup, que monitora o nível de aprovação de presidentes desde 1965, divulgado nesta semana mostrou que 54% dos americanos desaprovam Trump.

Já uma pesquisa realizada pela universidade de Suffolk, em Boston, junto com o jornal USA Today apontou também nesta semana que 58% dos eleitores têm uma visão desfavorável do presidente, um aumento de seis pontos percentuais em relação a junho.

Folhapress