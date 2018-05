Realeza: fotos oficiais do Príncipe Louis são divulgadas

Quase duas semanas após o nascimento do Príncipe Louis, foram divulgadas as primeiras fotos oficiais do novo membro da família real britânica. As imagens mostram o pequeno, terceiro filho de William e Kate Middleton, ao lado da irmã Charlotte, que veste um casaquinho herdado do primogênito, George.



Foto: Reprodução

Os cliques foram feitos pela própria Duquesa de Cambridge, que tem como hobby a fotografia, no Kensington Palace no último dia 02.05, aniversário de três anos de Charlotte.



Princesa Charlotte e Príncipe Louis. Foto: Reprodução

Recordes

Mesmo tão pequenininho, o Príncipe Louis já veio ao mundo quebrando recordes um tanto inusitados e garantindo lugar especial na história. O caçula de Kate Middleton e do Príncipe William, que recebeu o nome em homenagem a três figuras importantes - Lord Mountbatten, Rei Arthur e o Príncipe Charles -, foi o bebê mais pesado dos últimos cem anos, com cerca de 3kg 847g.

Além disso, embora seja derivado do alemão Ludwig e sempre tenha sido um nome tradicional da realeza francesa - foi usado por 18 reis! -, é a primeira vez que um herdeiro do trono britânico recebe o nome Louis em 100 anos, o que tornaria o pequeno príncipe o primeiro monarca britânico a se chamar dessa forma, caso ele venha a ocupar o trono.



