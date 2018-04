Rainha Elizabeth 2ª comemora 92 anos com show de Sting e Kylie Minogue

A rainha Elizabeth 2ª comemora seu aniversário de 92 anos, neste sábado (21), com um show de artistas britânicos, entre eles Sting e Kylie Minogue.

O evento será realizado na casa de espetáculos Royal Albert Hall, em Londres, e contará com a participação de outros músicos, como Tom Jones e Craig David.

O príncipe Harry deve fazer um discurso na comemoração, como embaixador da juventude da Commonwealth, associação de países que têm ligação histórica com a Coroa Britânica. Ele foi nomeado pela rainha para o papel na última segunda-feira (16).



Foto: Roger Harris/ UK Parliament



O concerto ocorre ao final de uma semana na qual líderes e dignitários de 53 países foram a Londres para a Cúpula de Chefes de Governo da Commonwealth. O show terá artistas do grupo formado majoritariamente por ex-colônias britânicas.

Nesta quinta, a rainha afirmou que espera que seu filho e herdeiro, o príncipe Charles, assuma a liderança da Commonwealth, respondendo a sugestões de que o cargo deveria ser alternado entre Estados- membros da organização.

"É meu desejo sincero que a Commonwealth continue a oferecer estabilidade e continuidade a gerações futuras e que decida um dia que o príncipe de Gales deve continuar o importante trabalho iniciado por meu pai em 1949", disse a rainha na abertura formal da reunião de chefes de governo da Comunidade Britânica.

Elizabeth 2ª comemora o aniversário duas vezes todos os anos. A verdadeira data de aniversário da monarca é 21 de abril, e ela costuma celebrar a ocasião de maneira privada com a família. Mas seu aniversário "oficial" é no segundo sábado de junho, quando ela comemora com um desfile militar em Londres.