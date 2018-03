Quatro mortos são encontrados no maior lar de veteranos de guerra dos EUA

A polícia encontrou quatro mortos no lar de veteranos de Yountville, na Califórnia, na noite desta sexta-feira (9). As vítimas são três mulheres e um homem, informou a polícia local. As mulheres eram funcionárias do local. Já o homem, a polícia do condado de Napa acredita tratar-se do mesmo que, horas antes, fez as mulheres de reféns e estava negociando com a polícia. O drama durou oito horas. Depois de o invasor cortar contato com os agentes, a polícia decidiu entrar no local. Os corpos foram encontrados por volta das 23h no Brasil.

Segundo o "The New York Times", o homem era Albert Wong, 36, de Sacramento. Wong era veterano de guerra, lutou no Afeganistão e fazia tratamento no local. De acordo com o jornal, as mulheres eram Christine Loeber, diretora executiva do local e Jen Golick, e Jennifer Gonzales, ambas psicólogas.

Homem fez reféns

Antes das mortes, o homem fez reféns no local e trocou tiros com a polícia. Uma funcionária do setor, Devereaux Smith, conseguiu sair da sala depois que o homem chegou. Ela disse que o invasor portava o que parecia ser um rifle. O marido dela, Larry Kramer, falou à CNN que os funcionários estavam participando de uma pequena confraternização de despedida de um colega que estava deixando o trabalho nesta sexta, quando o homem entrou armado no local.

Maior lar de veteranos nos Estados Unidos

A Veterans Home of California é a maior instalação do tipo nos EUA e tem uma população de mais de mil residentes, veteranos de diversas guerras das quais o país participou.

O local oferece residência e também acompanhamento médico e de enfermagem a ex-combatentes idosos ou afastados por invalidez e também um serviço de aconselhamento privado que atende ex-combatentes vítimas de estresse pós-traumático