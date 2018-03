Putin culpa negligência pelo incêndio que deixou 41 crianças mortas

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta terça-feira (27) que uma “negligência criminosa” causou o incêndio que deixou 64 mortos – entre eles 41 crianças- em um shopping em Kemerovo, segundo a CNN e a BBC.

O incêndio no shopping Winter Cherry, na noite de domingo (26), começou em um momento em que o estabelecimento de quatro andares estava lotado. A imprensa russa afirma que a maior parte do teto desabou, atingindo um trampolim infantil e um complexo de cinema. Vídeos divulgados em redes sociais mostram pessoas que saltaram pelas janelas para fugir das chamas.

Vladimir Putin em reunião com membros permanentes do Conselho de Segurança no inicio deste ano. (Foto: Kremlin)



O Comitê Investigativo da Rússia constatou que havia diversas "sérias violações" de segurança no shopping. Investigadores disseram que as saídas de emergência do shopping estavam bloqueadas e que o sistema de alarme estava desligado. As autoridades russas afirmaram que um técnico de segurança "desligou o alarme de incêndio" após ser alertado do fogo.

“O que está acontecendo aqui, isso não foi uma situação de combate, não foi uma explosão inesperada de metano em uma mina. Pessoas, crianças vêm [aqui] para descansar. E nós perdermos tantas pessoas por causa do quê? Por causa de negligência criminosa e de descuido”, afirmou Putin, segundo a CNN.

Putin deixou flores em um memorial em homenagem às vítimas feito perto do local da tragédia, onde foram colocados também bichinhos de pelúcia. Ele também visitou feridos em um hospital.

Ao menos 15 pessoas permanecem hospitalizadas, entre elas, três crianças, segundo a agência Tass, citando os serviços de emergência. De acordo com a BBC, centenas de pessoas participaram de um protesto em Kemerovo, que fica a 3.000 km de distância de Moscou. Três dias de luto oficial foram decretados na cidade que tem como atividade principal a mineração de carvão.

O shopping foi aberto em 2013 e tem cerca de 23 mil metros quadrados. Nela funcionam, além das lojas e do cinema, um pequeno zoológico, um boliche e um centro infantil.

