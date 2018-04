Príncipe Harry chama William para ser padrinho de casamento

O príncipe Harry convidou o irmão, William, para ser seu padrinho no casamento com Meghan Markle. Nas redes sociais, a família real confirmou, nesta quinta-feira (26), que o pedido foi aceito.

"O príncipe Harry pediu ao seu irmão, o Duque de Cambridge, para ser seu padrinho no casamento com Meghan Markle", informou comunicado no Twitter.

Foto: Reprodução/Instagram

E continuou: "O príncipe Harry serviu como padrinho no casamento do Duque de Cambridge no casamento com Chaterine Middleton, em 2011. O Duque de Cambridge está honrado de ter sido convidado e está muito ansioso em dar suporte ao seu irmão na capela St. George, no dia 19 de maio".

De acordo com informação do jornal britânico "Daily Mail", o príncipe não deverá ir à final da Copa da Inglaterra devido às suas obrigações como padrinho.

Famosidades