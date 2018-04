Primeira vítima de ataque com van em Toronto é identificada

A primeira vítima do ataque com van ocorrido nesta segunda-feira (23) em Toronto foi identifcada pela imprensa local.



Segundo a rede de TV pública CBC, Anne Marie D'Amico era uma funcionária da empresa americana Invesco, que gerencia investimentos.

Seus parentes mais próximos já foram notificados. A sede canadense da Invesco fica na Yonge Street, onde ocorreu o ataque. Peter Intraligi, presidente da Invesco Canadá, confirmou a morte de Anne Marie em um comunicado enviado por e-mail à CBC.

Anne Marie D'Amico, em foto de rede social (Foto: Reprodução/Facebook/ Anne Marie D'Amico)



"Nossos pensamentos e orações estão com todos aqueles afetados por este trágico evento", disse Intraligi. "Posso confirmar que, infelizmente, um de nossos funcionários sucumbiu aos ferimentos. Por respeito a ela e sua família, não faremos mais comentários."

Um colega de D'Amico na Invesco, Jon Tam, disse que ela era "cheia de vida, adorava viajar, adorava trabalhar como voluntária".

Ele disse que a equipe que trabalhava ao redor dela está devastada pela notícia. "Ela era uma presença muito calorosa e amigável no escritório. Sempre sorrindo", disse. "Definitivamente, vou sentir falta daquele sorriso no escritório."

Coreanos e jordaniano

O Ministério de Relações Exteriores da Coreia do Sul informou que dois cidadãos do país estão entre os mortos no atropelamento, mas não divulgou seus nomes. Segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap, há um terceiro norte-coreano hospitalizado seriamente ferido.

Funcionários do consulado sul-coreano em Toronto estão acompanhando o atendimento a essa pessoa ferida e estão em contato com a polícia para saber se há mais cidadãos daquele país envolvidos no caso. O local onde ocorreu o atropelamento abriga uma grande comunidade de sul-coreanos, segundo a imprensa canadense.

A emissora de TV canadense CBC diz ainda que a embaixada da Jordânia informou que um cidadão daquele país também morreu, mas não divulgou sua identidade.

Homicídio

Alek Minassian, de 25 anos, detido como motorista da van, foi apresentado a um tribunal nesta terça e acusado de dez homicídios. Ele também irá responder por 13 tentativas de assassinato.

