Premiê é a 2ª chefe de governo à dar a luz no exercício do cargo

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, 37 deu à luz a uma menina nesta quinta-feira (21) em um hospital de Auckland e se tornou a segunda chefe de governo nos últimos anos a ter um filho durante o exercício de seu mandato.

A criança é o primeiro filho de Ardern e seu marido, o jornalista Clarke Gayford, 40. A menina nasceu com 3,3 quilos. Em sua conta no Instagram, a premiê informou que ela e filha passam bem.

Premiê da Nova Zelândia dá à luz a uma menina no exercício do cargo. (Foto: Reprodução/Instagram)



Ela é a segunda mulher a dar à luz enquanto exerce o principal cargo de um governo -a primeira foi Benazir Bhutto, primeira-ministra do Paquistão em 1990.

Ardern, no entanto, minimizou o significado de ter um filho enquanto está no poder.

"Muitas pessoas fazem malabarismos em suas vidas pessoais e privadas, e não sou alheia a isto. Muitas mulheres realizaram múltiplas tarefas antes de mim e eu quero reconhecer isto", afirmou ao anunciar a gravidez em janeiro.

O plano de Ardern prevê que ela vai tirar seis semanas de licença-maternidade antes de voltar ao trabalho. Nesse período, o vice-primeiro-ministro, Winston Peters, responde pela função interinamente.

O acordo prevê que a primeira-ministra será consultada sobre as principais decisões, inclusive de segurança nacional.

Ela descobriu que estava grávida seis dias depois de conseguir o apoio do Parlamento para formar o novo governo neozelandês.

A Nova Zelândia tem um histórico de ideias progressistas: foi o primeiro país em que as mulheres tiveram o direito a voto, em 1983, e Ardern é a terceira primeira-ministra da história.

A primeira premiê, Helen Clark (1999-2008), parabenizou Ardern, por meio de uma rede social: "Que dia orgulho...qualidade de gênero em ação. Esta é a Nova Zelândia do século 21".

No início do mandato, Ardern ajudou a aprovar uma lei que estende a licença parental remunerada no país de 18 para 22 semanas, mas seu bebê nasceu antes de a lei entrar em vigor, em 1º de julho. A Nova Zelândia permite que os pais dividam o tempo de licença entre eles, como pretendem fazer Ardern e Gayford.

Folhapress