Pouco mais de 1 em cada 4 contribuintes entregou declaração do IR

A menos da metade do fim do prazo para entrega do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2019, pouco mais de 1 em cada 4 contribuintes entregou a declaração, informou a Receita Federal.

Até a última segunda-feira (1º), cerca de 8,3 milhões de declarações haviam sido recebidas. A expectativa para este ano, segundo o órgão, é a de que 30,5 milhões de contribuintes prestem contas ao Leão.

No estado de São Paulo, a situação é parecida. Apenas 28% do total de contribuintes esperados já fez a entrega. Até esta quarta-feira (03), 2,8 milhões de declarações haviam sido computadas no estado. A expectativa da Receita é a de que 9,8 milhões de paulistas prestem contas.

O prazo de entrega teve início em 7 de março e vai até 30 de abril.

