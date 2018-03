Passaporte britânico pós-'brexit' será feito por firma europeia, diz mídia

Os britânicos que optaram por abandonar a União Europeia se mostravam indignados nesta quinta-feira (22) por descobrirem que o primeiro passaporte britânico pós-'brexit' será produzido por uma empresa franco-holandesa. Segundo o jornal conservador Daily Telegraph, a empresa francesa Gemalto, especialista em segurança digital, venceu a licitação no valor de 490 milhões de libras (R$ 2,3 bilhões) para produzir o documento, superando a britânica De La Rue, a encarregada até agora.

O Ministério do Interior afirmou à BBC que uma escolha foi feita, mas que cabe à empresa vencedora se pronunciar. A Gemalto afirmou que processo ainda está em andamento e que é confidencial.

Segundo o ministério, o acordo representou uma economia de até 120 milhões de libras e vai criar empregos no Reino Unido, em fábricas em Fareham e Hayward. "Agora o símbolo da identidade britânica será fabricado na França", lamentou Martin Sutherland, presidente da De La Rue, em declarações à BBC.

Ele pediu ainda à premier Theresa May a ir a sua fábrica explicar a seus trabalhadores por que "é uma decisão sensata deslocar a fabricação de um símbolo britânico". Sob as regras europeias -o Reino Unido só abandonará o bloco em março de 2019-, as empresas do resto da UE têm direito a se apresentar em licitações públicas em qualquer país.

Folhapress