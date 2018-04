Partido Socialista da França nomeia novo secretário-geral

Buscando se reestruturar após os fracassos eleitorais de 2017, o Partido Socialista (PS) francês nomeou Olivier Fraure, de 49 anos, como o novo secretário-geral da sigla. Em seu primeiro discurso, realizado neste domingo (8) em Aubervilles, no norte de Paris, Fraure atacou o presidente da França, Emmanuel Macron, e afirmou que a legenda continua sendo a maior força de esquerda no país.

"Não devemos esquecer o que somos, de onde viemos. O renascimento é, ao mesmo tempo, buscar a nossa história e fazê-la entrar na modernidade. A República francesa é Liberdade, Igualdade, Fraternidade. Não é liberalismo, individualismo, bonapartismo", disse o novo secretário do PS.

Em 2017, além de ter perdido a Presidência com a saída de François Hollande, a sigla ficou encurralada com os movimentos centristas de Macron e pelo partido França Insumisa, de Jean-Luc Mélechon. Outro revés do PS foi nas últimas eleições presidencias da França, com o partido amargando um quinto lugar no pleito.

Jornal Do Brasil