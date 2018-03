Para polícia, carro autônomo que atropelou mulher nos EUA não teve culpa

O atropelamento fatal provocado por um carro da Uber com tecnologia de direção autônoma era inevitável mesmo se um humano estivesse no controle da direção, diz a polícia de Tempe, no Arizona. "Está muito claro que teria sido difícil evitar essa colisão tanto no modo autônomo ou com motorista", afirmou ao jornal "San Francisco Chronicle" a chefe de polícia de Tempe, no Arizona (EUA), Sylvia Moir.

O Volvo XC90 que faz parte da frota de teste da Uber com a tecnologia autônoma estava a 38 mph (61 km/h) quando o permitido na via era 35 mph (56 km/h).

As investigações da polícia são baseadas, principalmente, nas imagens de duas câmeras do próprio veículo. As imagens, contudo, não foram divulgadas pela polícia.

O motorista, que estava no carro, mas não controlava a direção, disse à polícia que tudo aconteceu um flash e que o primeiro alerta de colisão foi dado junto com o impacto do atropelamento.

A vítima Elaine Herzberg, de 49 anos, foi atingida quando atravessava a via empurrando uma bicicleta e carregando sacolas na noite de domingo (18).

A polícia de Tempe vai colaborar com as investigações dos órgãos de segurança no trânsito dos EUA.

Testes

A Uber é uma das muitas empresas de tecnologia e fabricantes de automóveis, como a General Motors, na corrida para lançar carros com grau elevado de autonomia no mercado nos próximos anos.

Em dezembro de 2016, a primeira tentativa de Uber de testar carros autônomos em San Francisco foi interrompida pelas autoridades, após a empresa ter iniciado os testes sem solicitar as licenças necessárias.

Após a disputa em San Francisco, a Uber mudou toda a sua frota de carros autônomos para os testes no Arizona, onde foi recebido com entusiasmo pelo governador do estado, Doug Ducey.

Entenda os graus de autonomia

Nível 0

Inclui carros equipados com "cruise control" (sistema que controla a velocidade de cruzeiro)

Nível 1

Inclui carros com sensor de faixa (sistema corrige rota de carro que saiu da pista)

Nível 2

Sistema controla velocidade e faz curvas automaticamente em certas condições, mas a atenção do motorista é necessária o tempo todo

Nível 3

Carro dirige sozinho em baixas velocidades, mas motoristas deve estar sempre a postos

Nível 4

Carro dirige sozinho na maior parte dos casos, mas atenção do motorista é necessária

Nível 5

Carro dirige sozinho em todas as circunstâncias, sem necessidade de motorista

Folhapress