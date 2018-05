ONU envia especialistas ao Congo para combater Ebola

Agências da ONU começaram a enviar equipes de especialistas durante o fim de semana à República Democrática do Congo para tentar impedir a disseminação de um surto de Ebola que pode ter infectado mais de 30 pessoas, anunciaram autoridades no domingo.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recebeu 4.000 doses de uma vacina experimental para Ebola e estava preparando o envio para o país, disse o diretor da OMS para a África, Matshidiso Moeti, por telefone à Reuters no domingo.

Foto: Morgana Wingard/ USAID (22/09/2014)



Apenas dois casos foram confirmados até o momento em laboratório. O caso suspeito mais recente foi registrado na sexta-feira na província do Equador, que recebeu a visita do ministro da Saúde, Oly Ilunga Kalenga, no sábado, acompanhado de funcionários da OMS e do Unicef.

O presidente Joseph Kabila também se reuniu com o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em Kinshasa, no domingo.

