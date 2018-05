OMS diz que se prepara para 'pior cenário' de ebola na República do Congo

A OMS (Organização Mundial de Saúde) disse nesta sexta-feira (11) que o risco de propagação do vírus do ebola na República Democrática do Congo é elevado e que a organização se prepara para "o pior cenário possível".

A OMS registrou 18 mortes decorrentes do ebola. Ao todo, são 32 os casos confirmados ou suspeitos da doença entre 4 de abril e 9 de maio.

Todos os casos foram registrados na região de Bikoro, próxima da fronteira com a República do Congo.

Trata-se do nono surto de ebola no país desde a descoberta deste vírus em seu solo, em 1976.

"Estamos muito preocupados e nos preparamos para todos os cenários, incluindo o pior possível", declarou nesta sexta o diretor do programa de resposta de emergências da OMS, Peter Salama.

Em nota divulgada nesta semana, o Ministério da Saúda da República Democrática do Congo disse que a situação "constitui uma emergência de saúde pública internacional".

Folhapress