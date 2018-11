Número de mortos por incêndios na Califórnia chega a 59

Os incêndios que atingem o norte e o sul da Califórnia já deixaram 59 mortos segundo o novo balanço das autoridades, que anunciaram também um aumento nos esforços de buscas pelas 130 pessoas que seguem desaparecidas.

A maior parte das vítimas era da região norte do estado, onde o incêndio Camp já matou 56 pessoas -ele é o mais mortal da história da Califórnia e que está 35% contido.

No sul o número de vítimas do Woolsey, próximo a Los Angeles, também subiu, chegando a três. O incêndio está 52% contido.

Os corpos de oito vítimas foram encontrados em Paradise, cidade no norte do estado que foi a mais atingida pelo fogo. Destes, 47 já foram identificados, afirmou o xerife local, Kory Honea, na noite de quarta-feira (14, madrugada de quinta no Brasil).



Foto: Reprodução/Youtube

Ele anunciou também o aumento das buscas por mais vítimas, que contam com 461 pessoas e 22 cachorros. "A partir desta quinta, todos que pensam que podem ter um membro da família morto podem vir e deixar uma amostra de DNA", afirmou.

Ele anunciou também que mais de 200 pessoas que foram dadas como desaparecidas inicialmente já foram encontradas e passam bem, mas que a lista ainda conta com 130 nomes, a maioria de idosos que viviam na região de Paradise.

As autoridades locais também emitiram um alerta por contaminação do ar devido incendio e a maior parte das ordens de retirada seguem vigentes -cerca de 150 mil pessoas estão fora de casa no momento.

Mais de nove mil casas foram destruídas pelo fogo em todo o estado e autoridades começam a discutir o que farão quando os incêndios forem controlados. "É uma maratona, não um sprint, mas todos nós devemos trabalhar juntos na reconstrução", disse Mark Ghilarducci, do serviço de emergência da Califórnia.

Folhapress